Xử lý tài khoản Facebook đăng ảnh cắt ghép bôi nhọ người khác

Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn trình báo về việc nhiều tài khoản mạng xã hội đăng ảnh cắt ghép, thông tin xuyên tạc.

Bài đăng có hình ảnh cắt ghép, thông tin sai sự thật nhằm “câu like”, “câu view" (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh, cơ quan công an mời N.D.K. (SN 1990, trú tại phường Cửa Ông, Quảng Ninh) lên làm việc. Người này quản lý tài khoản Facebook đăng bài kèm hình ảnh sai sự thật, ảnh hưởng uy tín, nhân phẩm người khác.

Tại buổi làm việc, N.D.K. thừa nhận đăng tải thông tin để “câu like, câu view” và cho biết nhận thức hạn chế nên vô tình gây ảnh hưởng. Người này đã cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an đang thu thập tài liệu, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo pháp luật, hành vi sử dụng trái phép hình ảnh người khác có thể bị phạt từ 10 đến 40 triệu đồng, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội làm nhục người khác.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc dùng hình ảnh người khác khi chưa được phép.