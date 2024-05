Người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm công an trên mạng xã hội

Ngày 30/4, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Công an huyện Chợ Đồn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông M.V.T. (SN 1988, ở huyện Chợ Đồn) về hành vi sử dụng Facebook cá nhân bình luận trên không gian mạng có nội dung xấu, xuyên tạc ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

Bình luận xúc phạm công an của ông T. (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, ngày 9/4, thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động cấp phép, khai thác, vận chuyển, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng san lấp, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức kiểm tra tại hộ kinh doanh Vật liệu xây dựng Tiến Quốc, ở xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn.

Quá trình này, một người phụ nữ đã chất vấn lực lượng chức năng, đồng thời Live Stream trên Facebook bằng tài khoản "Nữ Tài Xế Chợ Đồn".

Video ngắn được cung cấp trên mạng xã hội khiến nhiều người chưa hiểu hết nội dung sự việc đã vội vàng bình luận. Trong đó có tài khoản của ông T. đăng tải bình luận với nội dung xuyên tạc lực lượng công an.

Theo cơ quan công an, bình luận của ông T. đã xúc phạm uy tín của lực lượng Công an nhân dân. Ngày 26/4, tại Công an huyện Chợ Đồn ông T, đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Sau khi được tuyên truyền, ông T. đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Công an huyện Chợ Đồn đang tiếp tục xác minh một số tài khoản khác, để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.