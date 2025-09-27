Xử lý người đàn ông bình luận xúc phạm lực lượng công an trên Facebook

Ngày 27/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Công an xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên vừa xử lý công dân có hành vi đăng tải, bình luận thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến uy tín lực lượng công an.

Công an xã Đông Hưng làm việc với công dân N.B.H. (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo cảnh sát, ngày 24/9, ông N.B.H. (SN 1973), trú tại thôn Duyên Trang Đông, xã Bắc Tiên Hưng sử dụng trang Facebook cá nhân để xem tin tức. Trong quá trình xem trên trang Facebook “Công an xã Đông Hưng”, ông H. dùng tài khoản cá nhân bình luận xúc phạm lực lượng công an tại bài viết “Công an xã Đông Hưng phát hiện, xử lý người thuộc diện đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma tuý mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Làm việc với cơ quan công an, ông N.B.H. đã nhận thức được hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu, tiêu cực trên mạng xã hội. Ông H. đã tự gỡ bỏ bình luận, viết cam kết không tái phạm… Công an xã Đông Hưng đã tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở ông H..

Cơ quan công an khuyến cáo người dân trong quá trình sử dụng mạng xã hội nên chia sẻ, lan toả những thông tin tích cực trên không gian mạng; cần chú ý trước khi viết, chia sẻ, bình luận những thông tin để không gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.