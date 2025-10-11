Bị phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận xúc phạm công an trên Facebook

Công an xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) vừa xử phạt ông T.D.P. (39 tuổi, xã Phú Mỹ) 7,5 triệu đồng, về hành vi Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Ông T.D.P. bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng công an (Ảnh: Công an xã Phú Mỹ).

Trước đó, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an xã Phú Mỹ tuần tra, kiểm soát nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn.

Sau khi hình ảnh về hoạt động tuần tra được đăng tải lên Facebook, ông P. đã bình luận mang tính xuyên tạc, xúc phạm lực lượng công an.

Tại cơ quan công an, người đàn ông này thừa nhận vi phạm do thiếu kiểm chứng và bức xúc cá nhân nên bình luận có nội dung sai sự thật, bôi nhọ uy tín lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh phạt tiền, Công an xã Phú Mỹ buộc ông P. gỡ bỏ bình luận vi phạm và ký cam kết không tái phạm.

Qua sự việc, công an khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ, bình luận hoặc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung sai sự thật, vi phạm pháp luật.