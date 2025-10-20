Cháy bếp ăn lớp mầm non ở Phú Thọ

Sáng 20/10, tại tầng 4 (bếp ăn) của lớp mầm non Độc Lập - Rainnbow Land (ở đường Lê Quý Đôn, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) xảy ra sự cố chập điện dẫn đến cháy.

Cảnh sát PCCC dập tắt đám cháy ở tầng 4 lớp mầm non sau 1 giờ nhận được thông tin (Ảnh: UBND phường Vĩnh Phúc).

Ngay khi ngọn lửa bùng lên, cán bộ nhà trường đã triển khai phương án xử lý tại chỗ và thông báo tới Phòng cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ.

Chưa đầy 1 giờ sau, cảnh sát PCCC đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Khu vực bếp ăn bị cháy rụi.

Tới kiểm tra hiện trường trưa nay, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc Nguyễn Hoài Nam ghi nhận sự bình tĩnh, xử lý kịp thời của nhà trường trong ứng phó sự cố.

Ông Nam đề nghị tập thể nhà trường tiếp tục khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động dạy và học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu học sinh. Chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để đơn vị sớm trở lại hoạt động.

Phòng ăn bị cháy rụi (Ảnh: UBND phường Vĩnh Phúc).

Lãnh đạo phường Vĩnh Phúc đề nghị đơn vị rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống PCCC, đảm bảo các quy định trong công tác PCCC, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ…