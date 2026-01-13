Xúc phạm công an trên mạng, người đàn ông ở TPHCM bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 13/1, Công an phường Phú An, TPHCM, thông tin, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.T.Q. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

​Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Phú An phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của ông Đ.T.Q. đã đăng tải bài viết kèm hình ảnh về tình trạng giao thông tại khu vực chợ ở địa phương.

Ông Đ.T.Q. để lại bình luận dưới bài viết với nội dung xúc phạm công an (Ảnh: Phạm Diện).

Tại phần bình luận và nội dung bài viết, ông Q. đã có những lời lẽ thô tục, xuyên tạc, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của lực lượng Công an phường Phú An. Đơn vị đã xác minh, mời ông Đ.T.Q. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Q. đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân là do thiếu kiềm chế và thiếu hiểu biết về quy định pháp luật khi tham gia mạng xã hội.

Công an phường Phú An đã ra quyết định xử phạt ông Q. với số tiền 7,5 triệu đồng và buộc ông Q. phải gỡ bỏ hoàn toàn các thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng chức năng.