Xúc phạm công an trên Facebook, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 2/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Bình Dương đã mời làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông B.Đ.P. (SN 1990, quê Cao Bằng) về hành vi Thông tin sai sự thật xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ông P. bình luận với nội dung sai sự thật (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an Bình Dương, ông P. đã sử dụng tài khoản Facebook của mình để bình luận trên trang Fanpage Truyền hình An ninh Cao Bằng với nội dung xúc phạm lực lượng Công an nhân dân.

Tại cơ quan công an, ông P. thừa nhận hành vi của mình về nội dung đăng tải chưa được kiểm chứng, sai sự thật, đồng thời nhận thấy việc làm trên đã vi phạm pháp luật.

Ông P. cũng thừa nhận đăng bình luận cho vui chứ không có thù hằn hay ghét cơ quan công an. Ông này đã gỡ bỏ các nội dung không đúng, cam kết không tái phạm.