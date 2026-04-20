Xúc phạm công an trên mạng, một cá nhân bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 20/4, Công an phường Liên Chiểu, Đà Nẵng, đã xử lý một trường hợp đăng tải nội dung xúc phạm uy tín lực lượng công an trên mạng xã hội.

Trong quá trình theo dõi không gian mạng, Công an phường Liên Chiểu phát hiện một tài khoản sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực, đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín lực lượng công an phường trên fanpage của đơn vị.

Công an phường Liên Chiểu mời đối tượng lên làm việc (Ảnh: Công an phường Liên Chiểu).

Ngay sau đó, Công an phường Liên Chiểu đã xác minh, mời cá nhân liên quan đến làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng vi phạm đã thừa nhận hành vi của mình.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an phường Liên Chiểu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

Công an phường Liên Chiểu khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thể hiện quan điểm, góp ý, phản ánh trên tinh thần xây dựng, khách quan, đúng mực; tuyệt đối không sử dụng ngôn từ thô tục, xúc phạm danh dự, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân.