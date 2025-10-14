Xử phạt TikToker lái xe độ, không gắn biển số để "câu view"

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan này đã xử phạt một TikToker về hành vi đăng tải clip vi phạm trật tự, an toàn giao thông lên mạng xã hội.

N.T.T. tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok tên “BinJet” đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển mô tô đã thay đổi hình dáng xe, không gắn biển số xe, không có gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên đường. Đoạn clip trên đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận.

Qua xác minh, cảnh sát xác định TikToker đăng tải và cũng là người lái xe trong đoạn clip là N.T.T. (SN 2006). Công an sau đó đã mời nam thanh niên đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông để làm việc.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận đăng clip lên mạng xã hội nhằm "câu view" và khoe xe với bạn bè.

T. đăng clip lên mạng xã hội nhằm "câu view" và khoe xe với bạn bè (Ảnh cắt từ clip).

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, công an đã lập biên bản và xử phạt T. về các hành vi: Điều khiển mô tô không có Giấy phép lái xe; không gắn biển số xe; không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; tự ý thay đổi hình dáng của xe... Tổng số tiền nam TikToker bị phạt là 28 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã yêu cầu T. gỡ bỏ clip vi phạm và cam kết không tái phạm.