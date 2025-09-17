Xử phạt tài xế ô tô để trẻ em thò đầu ra ngoài qua cửa sổ trời

Ngày 17/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp (Phòng CSGT, Công an tỉnh) vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với một lái xe trong lúc điều khiển phương tiện di chuyển trên đường để trẻ em đứng lên ghế và thò đầu ra ngoài.

Tài xế T.V.Đ. làm việc tại cơ quan công an và thừa nhận hành vi vi phạm (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Lái xe bị xử phạt là anh T.V.Đ. (SN 1993, trú tại xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình).

Trước đó, anh Đ. điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hoa Lư. Trong lúc phương tiện đang di chuyển, anh Đ. để trẻ em đứng trên ghế, thò đầu ra ngoài qua cửa sổ trời.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Đ. về hành vi Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn đối với vị trí có trang bị dây đai an toàn.