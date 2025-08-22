Bị phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo

Công an xã Đông Thành (Phú Thọ) vừa phát hiện một tài khoản Facebook chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Quá trình xác minh, công an làm rõ chủ tài khoản là ông L.V.T, 56 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ.

Ông T. thừa nhận hành vi sử dụng điện thoại chia sẻ thông tin sai sự thật và cam kết gỡ bỏ thông tin, hứa không tái phạm.

Ông L.V.T. bị xử phạt 7,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên Facebook cá nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ cơ sở đó, Công an xã Đông Thành ra quyết định xử phạt hành chính ông L.V.T. số tiền 7,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật, theo quy định tại Nghị định 15/2020, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử…

Công an khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không chia sẻ, phát tán, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không tiếp tay cho những hành vi đăng tải, xuyên tạc, chống phá; vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.