Xử lý, răn đe 7 cá nhân tung tin sai về mưa lũ

Ngày 9/12, Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết đã xử lý 7 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về mưa lũ và hoạt động từ thiện trên mạng xã hội.

Trong số này, N.T.K. (SN 1988, trú tại xã Tuy Phước Đông) bị xử phạt hành chính 7 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật về số người thiệt mạng do lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk trên tài khoản Facebook cá nhân.

Công an xử lý đối tượng đăng tin sai sự thật về mưa lũ, hoạt động thiện nguyện lên mạng xã hội (Ảnh: Công an xã Tuy Phước Đông).

Sáu cá nhân khác (cùng trú tại xã Tuy Phước Đông) đăng thông tin chưa kiểm chứng, kèm nội dung xúc phạm chính quyền và người làm thiện nguyện. Công an yêu cầu các trường hợp này gỡ bài, đính chính và cam kết không tái phạm.

Theo Công an xã Tuy Phước Đông, lợi dụng tình hình bão lũ phức tạp, một số cá nhân đã đăng tải thông tin xuyên tạc, bịa đặt, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội. Việc này gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan chức năng và cá nhân làm công tác thiện nguyện.

Công an khuyến cáo người dân khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là tin tức về thiên tai, bão lũ. Chỉ theo dõi các nguồn tin chính thống; không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng; không bình luận quy chụp, xúc phạm danh dự tổ chức, cá nhân.