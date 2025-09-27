Quảng cáo trang đánh bạc trên Facebook, cô gái bị Công an Hà Nội xử phạt

Chiều 26/9 Công an TP Hà Nội, cho biết qua công tác nắm tình hình Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video quảng cáo website đánh bạc trực tuyến.

Tiến hành xác minh, đơn vị xác định chủ tài khoản là B.T.Q.H. (24 tuổi, trú Hải Phòng).

Tại công an B.T.Q.H. đã thừa nhận việc quay video sau đó đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân của mình để kiếm tiền là hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 24/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với B.T.Q.H. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.

Với vi phạm trên, Q.H. bị phạt tiền 7,5 triệu đồng.

B.T.Q.H. làm việc với công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Công an Hà Nội cho biết, vụ việc là lời cảnh tỉnh về việc sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm.

Theo đó việc người dân đăng tải video quảng cáo đánh bạc trên không gian mạng không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần nhận thức rõ về hậu quả của việc đăng tải nội dung phản cảm và ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

Khi tham gia mạng xã hội người dân cần lưu ý: Không tham gia, chia sẻ hoặc nhấp vào các đường link quảng cáo cờ bạc trực tuyến; không tin tưởng các lời mời chào hứa hẹn “kiếm tiền nhanh, thắng lớn”; cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi mời tham gia cá cược, lô đề, game bài đổi thưởng; kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi quảng cáo, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.