TPHCM tổng rà soát biển quảng cáo, vệ sinh môi trường khu vực Viện Pasteur

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc xác minh thông tin, kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực di tích Viện Pasteur.

Vừa qua, các cơ quan báo chí đã phản ánh tình trạng nhiều biển quảng cáo thương mại khổ lớn, trụ quảng cáo và điểm tập kết rác tự phát đã xâm phạm không gian, cảnh quan, gây mất an toàn đối với Viện Pasteur, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố. Những vấn đề trên cũng ảnh hưởng tới hoạt động khám bệnh, nghiên cứu, tiêm chủng của viện.

Bảng quảng cáo cỡ lớn tại giao lộ Võ Thị Sáu - Pasteur (Ảnh: Bảo Quyên).

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao quan tâm chỉ đạo các nội dung liên quan công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực di sản, quảng cáo. Trong đó, sở cần xác minh các thông tin báo chí phản ánh, rà soát toàn bộ hiện trạng di tích Viện Pasteur.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cần phối hợp với các sở, ngành kiểm tra hệ thống quảng cáo, trụ quảng cáo, vệ sinh môi trường trong phạm vi khu di tích và các tuyến đường Pasteur, Trần Quốc Toản, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu. Các trường hợp vi phạm nếu có cần được đề xuất xử lý.

Kết hợp kiểm tra, phương án xử lý, kiến nghị cần được báo cáo UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo, đồng thời thông tin tới Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, khu vực xung quanh di tích Viện Pasteur đang có 3 vị trí lắp đặt biển quảng cáo. Trong đó, giao lộ đường Pasteur - Võ Thị Sáu đang lắp đặt một trụ màn hình LED, vị trí này đã được UBND TPHCM thống nhất cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Bình Minh lắp đặt trụ bảng quảng cáo để có nguồn kinh phí bảo trợ Câu lạc bộ Bóng đá TPHCM.

Góc giao lộ Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa là một trong các vị trí đã được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Hoa Sen lắp đặt màn hình LED phục vụ tuyên truyền, cổ động chính trị kết hợp trả quyền lợi cho các nhà tài trợ của chương trình chiếu 3D Mapping.

Các tuyến đường xung quanh di tích Viện Pasteur ở TPHCM (Đồ họa: Bảo Quyên).

Góc đường Trần Quốc Toản - Nam Kỳ Khởi Nghĩa được UBND quận 3 trước đây cho phép Công ty Dịch vụ Thiết kế Quảng cáo Sao Vàng được thực hiện xã hội hóa đầu tư lắp đặt trụ bảng pano tuyên truyền cổ động chính trị, kết hợp quảng cáo thương mại. Công ty Dịch vụ Thiết kế Quảng cáo Sao Vàng được đào vỉa hè để cải tạo, sửa chữa, gia cố trụ bảng pano cổ động chính trị.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Hoa Sen, Công ty Dịch vụ Thiết kế Quảng cáo Sao Vàng cam kết sẽ tháo dỡ không điều kiện và sẽ có báo cáo trong thời gian sớm nhất. Riêng vị trí tại góc đường Pasteur - Võ Thị Sáu, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Bình Minh cho rằng, vị trí đã được lắp đặt từ lâu, vị trí lắp đặt nằm trên đất giao thông, thuận lợi cho việc đồng hành cùng thành phố để tuyên truyền, cổ động chính trị.