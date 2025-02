Triệu tập người phụ nữ đăng tải video không đúng sự thật lên mạng xã hội

Chiều 5/2, Công an tỉnh Điện Biên thông tin, đơn vị này vừa triệu tập chị Q.T.T. (SN 1990, ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) do có hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng CSGT Công an tỉnh Điện Biên.

Trước đó, ngày 4/2, chị Q.T.T. sử dụng tài khoản Facebook "Quang Thich" đăng tải, phát trực tiếp một đoạn video có thời lượng gần 2 phút với nội dung: "Cả nhà chia sẻ mạnh giúp em, Cảnh sát giao thông huyện Điện Biên bắt nạt người dân quá mức khiến dân phẫn nộ.

Quàng Thị T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Bắt dân ngay tại cổng nhà, cảnh sát giao thông còn đánh đập người dân nữa. Xin hỏi luật pháp ở đâu, giao thông được đánh đập người dân vô tội. Gia đình em sẽ tiếp tục cho video cán bộ giao thông đánh đập anh tôi như thế nào, nhờ cộng đồng anh em bạn bè lấy lại công bằng cho anh trai em".

Theo cảnh sát, trong khoảng thời gian từ 22h20 ngày 4/2 đến 8h23 ngày 5/2, chị T. đã 4 lần vào trang Facebook của mình chỉnh sửa tiêu đề, kèm theo đoạn video đã phát trực tiếp để tiếp tục đăng tải, đề nghị mọi người chia sẻ lại.

Tại cơ quan công an, chị T. thừa nhận hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung trên là sai sự thật, đồng thời nhận thấy việc làm này đã vi phạm pháp luật.

Theo cảnh sát, vào tối 4/2, tổ CSGT Công an huyện Điện Biên làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Thanh Yên, phát hiện xe máy chở theo 3 người không đội mũ bảo hiểm nên tiếp cận để kiểm tra. Tuy nhiên khi thấy lực lượng chức năng, lái xe máy đã tăng ga bỏ chạy vào một nhà người quen ở bản Phượn, xã Thanh Yên.

"Sau khi dừng được phương tiện nêu trên, cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn với lái xe máy và phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn. CSGT sau đó lập biên bản và đưa xe máy vi phạm về trụ sở, bất ngờ một người thân của 3 nam thanh niên nêu trên lao vào đấm một cán bộ CSGT trong tổ công tác.

Lực lượng chức năng sau đó đã lao vào khống chế đối tượng hành hung CSGT, thì Q.T.T. dùng điện thoại, phát trực tiếp sự việc lên mạng xã hội kèm thông tin sai sự thật, nhằm bôi nhọ lực lượng chức năng", Công an tỉnh Điện Biên thông tin.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.