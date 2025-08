Xử lý hai người dân chia sẻ thông tin sai sự thật, xấu độc trên mạng xã hội

Ngày 6/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, qua rà soát trên không gian mạng, Tổ An ninh Công an xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên phát hiện, xử lý 2 công dân trên địa bàn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ các video có nội dung sai sự thật, vu khống, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trên không gian mạng.

Công an xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên làm việc với một trong hai công dân chia sẻ thông tin sai sự thật (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo cảnh sát, quá trình làm việc, hai công dân khai nhận không vì mục đích chính trị mà do nhận thức cá nhân còn hạn chế nên đã dùng Facebook cá nhân chia sẻ bài viết, video có thông tin sai sự thật, nội dung xấu độc trên không gian mạng, gây ảnh hưởng tiêu cực trong cộng đồng.

Do cả hai người này có nhân thân tốt, vi phạm lần đầu, hành vi chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an xã Quỳnh Phụ đã giáo dục, tuyên truyền vận động hai công dân trên gỡ hoàn toàn nội dung chia sẻ trên, đăng bài viết đính chính trên Facebook cá nhân, đồng thời viết cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần cảnh giác với thông tin xấu độc, nhất là trong thời đại công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội phát triển như vũ bão.