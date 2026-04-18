Một người tử vong sau vụ ô tô mất lái gây tai nạn ở Tây Ninh

Ngày 18/4, theo thông tin từ UBND xã Thuận Mỹ (Tây Ninh), một nạn nhân trong vụ ô tô mất lái tông hai người đi xe máy trên đường ĐT827 đã tử vong sau nhiều ngày điều trị. Nạn nhân là ông N.V.H. (57 tuổi, ngụ xã Thuận Mỹ).

Hiện trường vụ ô tô mất lái gây tai nạn ở Tây Ninh (Ảnh: M.H.).

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 12/4, nam tài xế lái ô tô biển số 62A-034.26 lưu thông trên đường ĐT827, hướng từ xã Thuận Mỹ đi xã Tầm Vu.

Khi đến gần trụ sở UBND xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành (cũ), phương tiện bất ngờ lao sang làn đường ngược lại, tông vào xe máy chạy sát lề. Cú va chạm khiến ông H. cùng một người khác văng ra đường, bị thương nặng.

Hai nạn nhân được người dân và lực lượng chức năng đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Do đa chấn thương, ông H. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị, nhưng không qua khỏi. Qua xác minh, nam tài xế gây tai nạn là cán bộ công tác tại xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND xã Thuận Mỹ cho biết, công an cùng cấp đang phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ vụ tai nạn.