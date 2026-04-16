Dựng hình nộm CSGT bắn tốc độ bên quốc lộ ở Tây Ninh

Những ngày qua, trên tuyến quốc lộ N2 đoạn qua xã Thạnh Hóa (Tây Ninh), lực lượng CSGT bố trí các hình nộm có tạo hình giống chiến sĩ làm nhiệm vụ, đứng ven đường với thiết bị đo tốc độ.

Nhiều tài xế khi lưu thông qua khu vực này cho biết, từ xa nhìn thấy “CSGT”, họ chủ động giảm ga, chạy đúng tốc độ quy định. Đến gần, họ mới nhận ra đó là hình nộm.

Hình nộm CSGT được dựng ven quốc lộ N2 (Ảnh: M.H.).

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết, đây là hình thức tuyên truyền trực quan mới. Mô hình kết hợp giữa cảnh báo bằng hình ảnh và công tác tuần tra thực tế đã bước đầu mang lại hiệu quả trong việc nhắc nhở người dân tuân thủ quy định về tốc độ.

Theo đại diện đơn vị, việc sử dụng hình nộm tạo hiệu ứng tâm lý rõ rệt. Chỉ cần quan sát từ xa, nhiều tài xế đã chủ động giảm tốc, hạn chế tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông.

Mô hình này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Nhiều ý kiến đánh giá đây là cách làm “lạ” nhưng mang lại hiệu quả thiết thực.

Ngoài vi phạm tốc độ, tình trạng vi phạm nồng độ cồn cũng là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Do đó, lực lượng CSGT không chỉ tăng cường xử lý mà còn đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận.

Các hình nộm giúp các tài xế ý thức lái phương tiện đúng tốc độ (Ảnh: M.H.).

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát các vật phẩm như logo, móc khóa in thông điệp “Đã uống rượu, bia là không lái xe” cho tài xế ô tô tải, ô tô khách và người tham gia giao thông. Những vật phẩm này được khuyến khích đặt ở vị trí dễ quan sát để nhắc nhở thường xuyên.

Thời gian tới, mô hình hình nộm CSGT sẽ tiếp tục được duy trì, đồng thời xem xét nhân rộng tại các tuyến đường có nguy cơ tai nạn cao. Mục tiêu là nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn và vi phạm trên địa bàn.

Việc kết hợp các biện pháp truyền thống với hình thức tuyên truyền sáng tạo được kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực, giúp người dân chủ động tuân thủ quy định, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.