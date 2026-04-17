Đang khoan địa chất, tìm nguyên nhân sụt lún đường ven sông ở Tây Ninh

Ngày 17/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND xã Vĩnh Hưng (Tây Ninh) cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã thuê các đơn vị chuyên môn khoan thăm dò địa chất tại khu vực đường ven sông Lò Gạch, nơi xảy ra sụt lún.

Trong ngày 16/4, đơn vị chuyên môn đã khoan sâu hơn 20m xuống lòng đất và đang xác định nguyên nhân sụt lún.

Đoạn đường xảy ra sụt lún (Ảnh: V.H.).

Theo đại diện UBND xã, khi có kết luận chính xác về nguyên nhân, các đơn vị mới xây dựng phương án khắc phục.

Tuyến đường này vừa hoàn thành vào tháng 3 năm nay. Hiện tượng sụt lún xảy ra theo phương thẳng đứng, không trượt về phía mé sông. Tuyến đường dài khoảng 5km, được thi công theo từng đoạn, không phải toàn tuyến.

“Đây là tuyến đường nội bộ của xã, không phải đường trung tâm. Tuy nhiên, do nằm ven sông nên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư”, vị này nói.

Bên cạnh đó, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị tư vấn đang khoan địa chất, lấy mẫu thí nghiệm để xác định nguyên nhân lún đường.

Khu vực xảy ra sụt lún đường đang được phong tỏa (Ảnh: V.H.).

“Quá trình xác định nguyên nhân mất khoảng vài ngày. Nguyên nhân ban đầu được xác định do địa chất yếu, nghi có túi bùn dưới nền đường. Tuyến đường này trước đây đã có, sau đó được thảm nhựa và đưa vào sử dụng nhưng chưa nghiệm thu”, vị này thông tin.

Trước đó, khoảng 15h ngày 12/4, đoạn đường ven sông Lò Gạch dài khoảng 60m bất ngờ sụt lún, toàn bộ mặt đường trượt về phía lòng sông.

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng xã đã căng dây, đặt cảnh báo ở hai đầu tuyến, không cho người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm. Thời điểm xảy ra sự cố không có người và phương tiện lưu thông nên không ghi nhận thiệt hại.

Theo đại diện UBND xã Vĩnh Hưng, mặt đường rộng khoảng 5m bị lún sâu gần 2m. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nền đất yếu.