Công an nhắc nhở thanh niên đăng video cổ vũ đua xe trái phép

Ngày 9/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Công an xã Đông Tiên Hưng đã xử lý trường hợp công dân chia sẻ video cổ vũ đua xe trái phép trên mạng xã hội TikTok.

Công an xã Đông Tiên Hưng xử lý trường hợp công dân chia sẻ video cổ vũ đua xe trái phép trên mạng xã hội TikTok (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đông Tiên Hưng phát hiện tài khoản TikTok “Đ…T…” đăng video ghi lại cảnh một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng tại khu vực quảng trường Thái Bình (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Lực lượng công an xác định chủ tài khoản TikTok trên là P.T.N.T. (SN 2010), trú tại xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên và mời P.T.N.T. cùng gia đình đến trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, P.T.N.T. thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã tải video có nội dung liên quan đến đua xe trái phép trên TikTok về máy điện thoại và đăng lên trang TikTok cá nhân nhằm câu like, câu view. T. đã nhận thức rõ hành vi sai phạm, gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Xét thấy T. lần đầu vi phạm, nhân thân tốt, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an xã Đông Tiên Hưng tuyên truyền, giáo dục và nhắc nhở.

Theo cảnh sát, hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, cổ vũ đua xe trái phép hay đăng tải nội dung kích động trên mạng xã hội đều là những hành vi nguy hiểm, đi ngược chuẩn mực xã hội, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân.