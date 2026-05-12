Nghi phạm sát hại vợ, con ở Tây Ninh đã tử vong tại bệnh viện

Ngày 12/5, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Long An (Tây Ninh), Nguyễn Tấn Phú (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Công) - nghi phạm sát hại vợ, con trai 2 tháng tuổi và làm cha mẹ ruột bị thương nặng - đã tử vong tại bệnh viện. Theo chẩn đoán ban đầu, Phú tử vong do suy đa tạng.

Trước đó, khoảng 12h ngày 3/5, người dân ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, phát hiện ông K. và bà C. bị thương, chạy từ nhà ra đường trong tình trạng bê bết máu, kêu cứu và cho biết con trai đã sát hại vợ cùng cháu nội.

Cơ quan chức năng khống chế nghi phạm (Ảnh: An Huy).

Khi vào bên trong căn nhà, người dân thấy Nguyễn Tấn Phú cầm dao, có biểu hiện bất thường nên không ai dám tiếp cận can ngăn.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Công nhanh chóng có mặt, khống chế nghi phạm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chị Đ.T.T. (vợ Phú, quê Cà Mau) cùng con trai 2 tháng tuổi đã tử vong phía sau nhà.

Sau khi bị bắt giữ, Phú có biểu hiện kích động và được đưa về trụ sở công an làm việc.

Công an tỉnh Tây Ninh sau đó tạm giữ Nguyễn Tấn Phú để điều tra về hành vi giết người. Trong quá trình làm việc, nghi phạm xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên được đưa đến cơ sở y tế theo dõi, điều trị dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng.