Xôn xao thông tin ca sĩ Vy Oanh làm việc với công an

Cùng ngày, phía luật sư bảo vệ quyền lợi của nữ ca sĩ cho biết, đây là thông tin không đúng sự thật.

Theo đó, hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội xảy ra hồi năm 2022, khi ca sĩ Vy Oanh cùng luật sư đến Công an TPHCM làm việc để làm rõ những vấn đề liên quan đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam.

Thông tin ca sĩ Vy Oanh đến công an làm việc theo giấy triệu tập lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Đại diện của Vy Oanh cũng cho biết, việc nữ ca sĩ làm việc với cơ quan công an là bình thường và buổi làm việc theo giấy triệu tập vẫn chưa diễn ra.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã triệu tập ca sĩ Vy Oanh đến làm việc để giải quyết theo đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai của bà Nguyễn Phương Hằng).

Theo đó, ông Tuấn tố giác ca sĩ Vy Oanh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Phương Hằng.

Cụ thể, 9h ngày 24/3, ca sĩ Vy Oanh phải có mặt tại PC02 để làm việc theo giấy triệu tập lần 1.

Theo ca sĩ Vy Oanh, cô đang là bị hại trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra và đã có văn bản gửi đến Công an TPHCM cung cấp thêm một số thông tin nên không có mặt như giấy triệu tập yêu cầu.