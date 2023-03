Bị triệu tập, ca sĩ Vy Oanh gửi đơn cầu cứu

Ngày 24/3, theo nguồn tin Dân trí, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã gửi giấy triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (39 tuổi, ca sĩ Vy Oanh) đến giải quyết theo đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai của bà Nguyễn Phương Hằng).

Theo đó, ông Tuấn tố giác ca sĩ Vy Oanh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Phương Hằng.

Cụ thể, 9h sáng nay (24/3), ca sĩ Vy Oanh phải có mặt tại PC02 để làm việc theo giấy triệu tập lần đầu.

Ca sỹ Vy Oanh gửi đơn cầu cứu khi bị triệu tập (Ảnh: A.X).

Ca sĩ Vy Oanh cho biết, cô đang là bị hại trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra và đã có văn bản gửi đến Công an TPHCM cung cấp thêm một số thông tin nên không có mặt như giấy triệu tập yêu cầu.

Sau khi nhận được giấy triệu tập, bà Oanh đã có đơn khiếu nại và đơn cầu cứu gửi tới các cơ quan chức năng. Trong đơn, nữ ca sĩ cho biết mình là một trong những nạn nhân của hành vi trái pháp luật của bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Oanh cho rằng hành vi của bị can Nguyễn Phương Hằng gây ra những tổn hại to lớn về sức khỏe, tinh thần cho mình và gia đình. Hệ lụy khiến nữ ca sĩ rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, phải điều trị.

"Tôi biết, bà Hằng chưa từng có đơn tố giác tôi về những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp như trong đơn của ông Tuấn. Bà Hằng là người đã thành niên, thời điểm hiện tại, mặc dù bị tạm giam nhưng chưa có quyết định của tòa án tuyên bố bà Hằng mất hay hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật. Vì vậy, bà Hằng là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Do đó, ông Tuấn không có quyền tố giác thay", bà Vy Oanh nêu trong đơn cầu cứu.

Nữ ca sĩ cho rằng vấn đề về danh dự, nhân phẩm thuộc về nhân thân, ông Tuấn không thể bị tốn thương tinh thần thay bà Hằng. Về hình thức, ông Tuấn có thể tố giác Vy Oanh với tư cách là một công dân nhưng nội dung ông Tuấn tố giác thay bà Hằng là không đúng quy định pháp luật.

Ca sĩ Vy Oanh đề nghị cơ quan điều tra không tiếp tục thụ lý đơn tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn do ông này không phải là chủ thể tố giác.