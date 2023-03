Công an TPHCM triệu tập nữ ca sĩ Vy Oanh

Ngày 24/3, theo nguồn tin Dân trí, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (39 tuổi, ca sĩ Vy Oanh) đến giải quyết theo đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai của bà Nguyễn Phương Hằng).

Ca sĩ Vy Oanh (Ảnh: Quang Ninh).

Theo đó, ông Tuấn tố giác ca sĩ Vy Oanh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Phương Hằng.

Cụ thể, 9h sáng nay (24/3), ca sĩ Vy Oanh phải có mặt tại PC02 để làm việc theo giấy triệu tập lần 1.

Ca sĩ Vy Oanh cho biết, cô đang là bị hại trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra và đã có văn bản gửi đến Công an TPHCM cung cấp thêm một số thông tin nên không có mặt như giấy triệu tập yêu cầu.

Trước đó, ca sĩ Vy Oanh đã làm đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân khi livestream trên mạng xã hội.

Ngoài ca sĩ Vy Oanh, con trai bà Nguyễn Phương Hằng còn tố giác 34 cá nhân khác, trong đó có luật sư Trần Văn Sỹ, bà Đặng Thị Hàn Ni… và nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng khác.