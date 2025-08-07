Xóa trang Facebook chia sẻ nhiều bài viết, video xuyên tạc

Công an xã Thọ Văn (tỉnh Phú Thọ) mới đây phát hiện một tài khoản Facebook mang tên N.Đ.T. (có hơn 1.000 người theo dõi và mức độ tương tác cao) chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, kích động và chống phá từ các tổ chức, cá nhân phản động, khủng bố như Việt Tân, Thoibao.World,...

Ngay khi phát hiện, Tổ An ninh - Công an xã Thọ Văn tiến hành xác minh chủ tài khoản Facebook để mời tới trụ sở làm việc.

Ông N.Đ.T. làm việc với công an và tự nguyện xóa trang Facebook cá nhân từng chia sẻ nhiều thông tin xuyên tạc, sai sự thật (Ảnh: Công an Thọ Văn).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, tại buổi làm việc, cơ quan chức năng đã tuyên truyền và phân tích rõ bản chất của những thông tin sai lệch. Đây thực chất là những thông tin xấu độc, được các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, gây hoang mang dư luận và đi ngược lại đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Qua đó, ông N.Đ.T. đã nhận thức sâu sắc về hành vi sai trái của mình là vi phạm pháp luật và tự nguyện xóa trang Facebook cá nhân, cam kết không tái phạm trong tương lai.

Công an khẳng định, sự việc này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc chủ động phòng ngừa và xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để lan truyền thông tin xấu, độc.

Đó cũng là bài học để mỗi người dân nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin trên mạng xã hội, góp phần xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh, theo công an.