Xét xử kẻ dùng súng bắn chết 3 người ở Đồng Nai

Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, ngụ phường Phước Long) về các tội Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Hủy hoại tài sản.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng tại tòa (Ảnh: Phước Tuần).

Liên quan đến vụ án, Lưu Minh Tiến (29 tuổi) bị đưa ra xét xử về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt (35 tuổi) bị xét xử về tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Quang Huy (36 tuổi) hầu tòa tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Lúc 1h30 phút, bị cáo Tùng và đồng phạm được dẫn giải vào phòng xét xử, an ninh phiên tòa thắt chặt.

13h50, phiên tòa bắt đầu. Bị cáo Phạm Quang Huy có đơn xin xét xử vắng mặt. Hồ sơ vụ án thể hiện, người này đang bị tạm giam tại TP Hà Nội.

Theo quyết định xét xử ban đầu, phiên tòa được mở vào ngày 10/2, nhưng luật sư bào chữa cho bị cáo Tùng có việc đột xuất. Vì vậy, HĐXX quyết định dời phiên tòa vào chiều 9/2.

Theo báo cáo của thư ký phiên tòa, có nhiều người liên quan, người làm chứng có đơn xin xét xử vắng mặt.

Cảnh sát áp giải các bị cáo chiều 9/2 (Ảnh: Phước Tuần).

Theo hồ sơ vụ án, Lê Sỹ Tùng là người không có nghề nghiệp ổn định, có thời gian dài đam mê súng săn. Từ khoảng tháng 4/2025, Tùng thường xuyên lên mạng xã hội mua, trao đổi nhiều loại súng hơi, súng bắn đạn nổ cùng số lượng lớn đạn thông qua các cá nhân trung gian.

Khoảng giữa năm 2025, trong bối cảnh cuộc sống gặp khó khăn, Tùng nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.

Trưa 2/10/2025, Tùng thuê xe ôm đến gần cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, sau đó đi bộ vào vườn điều, thay đổi trang phục, che kín mặt, mang theo súng và các dụng cụ gây án rồi lắp, thử súng tại khu vực gần hiện trường.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Tùng cắt cầu dao điện, quan sát thấy ông T. và cháu ngoại đang ăn cơm trước hiên nhà nên chọn vị trí cách khoảng 35m để nổ súng, bắn chết 2 nạn nhân. Tùng tiếp tục bắn hỏng camera an ninh, xông vào nhà phá két sắt.

Thấy sự việc trên, bà Chu Thị H. bỏ chạy kêu cứu, Tùng đuổi theo và bắn khiến nạn nhân tử vong. Quay lại hiện trường, Tùng bắn thêm ông Thiên rồi tiếp tục phá két sắt, chiếm đoạt khoảng 52 triệu đồng và tẩu thoát.

Đến ngày 5/10/2025, lực lượng công an đã bắt giữ được Tùng, anh ta thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định các cá nhân liên quan đến việc mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép cho bị cáo, qua đó khởi tố các bị can có liên quan.