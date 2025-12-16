Xe khách vận chuyển số lượng lớn thịt đông lạnh, nghi động vật hoang dã

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đang tiếp tục điều tra, xử lý một tài xế xe khách về hành vi vận chuyển số lượng lớn thịt động vật nghi hoang dã để tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 15/12, tại km9+900 tuyến đường hầm Hải Vân - Túy Loan, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và dừng kiểm tra ô tô khách mang biển kiểm soát 74H-010.xx, lưu thông theo hướng Bắc - Nam, do có dấu hiệu nghi vấn.

Số lượng lớn thịt động vật nghi hoang dã được phát hiện trên xe khách (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện trên xe có nhiều thùng xốp và bao tải chứa thịt động vật nghi hoang dã. Tang vật gồm 11 cá thể cầy đông lạnh (nghi là cầy mực, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm); 9 cá thể động vật đông lạnh, không đầu, không chân, chưa xác định được chủng loại.

Tài xế H.Đ.Y. (SN 1984, trú tại tỉnh Quảng Trị) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số thịt động vật trên.

Lực lượng chức năng đã đưa người, phương tiện cùng toàn bộ tang vật về Công an phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.