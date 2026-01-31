Xây hầm trú ẩn ở khu đất vắng vẻ để mua bán ma túy

Ngày 31/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt xóa tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy trên địa bàn xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Khoảng 23h15 ngày 29/1, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp cùng một số lực lượng khác đã đột kích khu nhà chòi rộng khoảng 1.000m2 tại địa bàn xã Bình Sơn.

Đối tượng Bùi Văn Thiện bị bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Thời điểm này, cảnh sát phát hiện 7 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng cầm đầu tụ điểm này là Bùi Văn Thiện (SN 1979, trú tại xã Bình Sơn).

Bùi Văn Thiện là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự. Thiện đã chiếm dụng 1.000m2 đất tại một khu vực vắng vẻ trên địa bàn xã Bình Sơn để xây nhà chòi, hầm trú ẩn. Thời gian qua, Thiện dùng ma túy để sai khiến nhiều người làm việc không công.

Một số đối tượng khai nhận được Thiện giao nhiệm vụ canh gác, liên lạc khi có người tới mua ma tuý. Một số người được Thiện yêu cầu đi đào hoặc trộm cắp cây cảnh. Đổi lại, Bùi Văn Thiện cho những người này sử dụng ma túy miễn phí.