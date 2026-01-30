Bắt giam 6 đối tượng hỗn chiến trong quán nhậu từ 8 năm trước

Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng. Vụ án xảy ra từ năm 2018, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ.

Các bị can bị bắt tạm giam, gồm: Trần Công Vương (SN 1985), Trần Trung Tiến (SN 1984), Nguyễn Bảo Ninh (SN 1985), cùng trú tại thành phố Đà Nẵng; Phạm Tấn Phú (SN 1994), Phạm Tấn Lâm (SN 1982) và Châu Bảo Khánh (SN 1993), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk.

6 bị can trong vụ án bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, tối 24/12/2018, Phạm Tấn Phú cùng nhóm bạn tổ chức tiệc sinh nhật tại một quán nhậu trên đường Trần Quang Khải, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng.

Trong quá trình ăn nhậu, nhóm của Phú đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Trần Công Vương ngồi bàn bên cạnh.

Hai nhóm đã sử dụng ly, chén, ghế, vỏ chai bia ném và đánh nhau, làm hư hỏng nhiều tài sản của quán, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Đáng chú ý, trong lúc 2 nhóm hỗn chiến, anh Đ.V.T. (SN 1984, trú tại phường Hội An Đông, Đà Nẵng), là khách đang ngồi cùng bạn bè bàn bên cạnh đã bị “vạ lây” khiến anh tổn hại sức khỏe lên đến 56%.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 2/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, do chưa xác định được bị can, vụ án bị tạm đình chỉ điều tra. Đến ngày 4/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định phục hồi điều tra vụ án để tiếp tục làm rõ.