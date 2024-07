Xác minh vụ cô giáo mầm non lộ clip "nóng"

Chiều 24/7, ông Trương Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Cư Yang (huyện Ea Kar, Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đang làm rõ thông tin được đăng tải trên mạng xã hội về việc tố cáo chuyện tình cảm bất chính giữa cô giáo mầm non trên địa bàn với cán bộ địa chính xã.

Theo ông Toàn, trưa 20/7, ông có nhận được các thông tin kèm hình ảnh, trong đó có nói đến việc cô giáo T. (33 tuổi, giáo viên một trường mầm non trên địa bàn) bị ông Th. (50 tuổi, cán bộ địa chính xã) lừa đảo tình cảm, đưa đi chơi.

Nội dung đăng tải trên mạng xã hội về hình ảnh, tin nhắn được cho là của cô giáo T. và một cán bộ địa chính xã (Ảnh: Chụp màn hình).

"Ban đầu các thông tin này được đưa vào trang nhóm công việc của trường mầm non, sau đó được đăng tải lên mạng xã hội và nhân dân trong xã đều biết đến vụ việc", ông Toàn cho hay.

Cũng theo ông Toàn, ban đầu chỉ là hình ảnh, tin nhắn đối thoại được cho là giữa cô T. và ông Th. nhưng sau đó đã xuất hiện đoạn clip "nóng" của cô giáo này với một người đàn ông và nhiều người đã truyền tay nhau.

Để xác minh vụ việc, ông Toàn đã làm việc cùng ông Th. và người này thừa nhận có quen biết cô giáo T., có nói chuyện nhưng không hiểu sao lại bị đăng tải lên mạng xã hội.

Về nhân vật nam trong đoạn clip "nóng", ông Th. phủ nhận đó không phải là mình và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

"Trong đoạn clip cô T. thấy rất rõ mặt nên xác định được, còn nhân vật nam chúng tôi cũng không thể xác định. Ông Th. đã làm đơn gửi cơ quan công an để làm rõ sự việc, chứng minh người trong clip không phải là mình", ông Toàn nói thêm.

Chủ tịch UBND xã Cư Yang cho biết, nếu xác định được công chức xã có quan hệ sai trái sẽ không bao che, không dung túng và vi phạm đến đâu xử lý nghiêm đến đó.

Đối với trường hợp cô giáo T., ông Toàn cho rằng nữ giáo viên này đã làm xấu hình ảnh, uy tín, danh dự của nhà giáo nên ngành cần xử lý theo quy định.

Qua trao đổi, ông Th. thừa nhận, ông có nhắn cho chị T. nhưng nội dung tin nhắn đã bị cắt ghép, không đúng sự thật.

"Cô T. và tôi chỉ là quan hệ bình thường. Ở đây, mấy cô giáo đi qua lại họp hành, đi chơi với nhau rất bình thường. Hôm trước tôi đi đám cưới có chụp chung với cô T. tấm hình. Sau đó, giữa vợ chồng có trục trặc gì đó, tôi không nắm được", ông Th. phân bua.

Cá nhân ông Th. cũng làm đơn gửi cơ quan công an đề nghị vào cuộc và đang chờ kết luận.

Một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar cho biết, đã nắm thông tin vụ việc về cô giáo T. và yêu cầu ban giám hiệu trường mầm non báo cáo chi tiết. Phòng sẽ căn cứ tính chất, mức độ vụ việc để có hướng xử lý.

Còn theo một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, đơn vị đang vào cuộc xác minh nguồn gốc phát tán clip nhạy cảm của một nữ giáo viên với một người đàn ông được cho là cán bộ xã. Do liên quan đến công tác cán bộ nên công an phải xác minh kỹ.

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội được cho là của chồng cô giáo T. đã đăng nội dung "Đúng là mắt không thấy thì lòng không đau" kèm theo hình ảnh chụp giữa cô giáo T. và ông Th. cán bộ địa chính xã Cư Yang, cùng với các tin nhắn tình cảm được cho là giữa 2 người.