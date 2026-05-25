Xác minh thông tin nữ sinh 14 tuổi bị đánh, bắt quỳ giữa cánh đồng

Mạng xã hội những ngày qua lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị hành hung tại khu vực cánh đồng gần nhà. Trong clip dài 36 giây, nữ sinh mặc áo đỏ bị một cô gái mặc áo đen liên tiếp tát vào mặt, đánh vào đầu và chửi bới. Nạn nhân sau đó bị bắt quỳ xuống rồi tiếp tục bị đạp vào bụng, ngực, đánh mạnh vào đầu và lưng.

Hình ảnh nữ sinh bị đánh (Ảnh: Cắt từ clip).

Dù nữ sinh liên tục ôm đầu khóc, đối tượng vẫn không dừng tay. Một số người chứng kiến không can ngăn mà dùng điện thoại quay lại sự việc rồi đăng lên mạng xã hội.

Ngày 25/5, trao đổi với báo chí, đại diện UBND xã Vĩnh Hải xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Chính quyền đã giao Công an xã xác minh, xử lý.

Theo chính quyền địa phương, nữ sinh bị đánh sinh sống tại xã Vĩnh Hải nhưng học tại trường ngoài xã. Vụ việc xảy ra vào tối 18/5 tại khu vực cánh đồng.

Người mặc áo đen trực tiếp hành hung không phải người địa phương và cũng không phải học sinh.

Theo thông tin từ gia đình, nạn nhân là Đ.D.T. (14 tuổi, trú thôn Lương Trạch, xã Vĩnh Hải). Tối 18/5, em xin gia đình ra ngoài ăn chè rồi được một bạn nữ lớn tuổi hơn hẹn gặp tại cánh đồng.

Tại đây, nữ sinh bị đánh và xúc phạm. Sau vụ việc, em không dám kể với bố mẹ. Đến ngày 21/5, khi xuất hiện tình trạng đau đầu, hoảng loạn và lo sợ bị đánh tiếp, em mới thông báo cho gia đình.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc.