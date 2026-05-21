Khởi tố 2 thanh niên hành hung, làm nhục nữ sinh 14 tuổi ở Hà Nội

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Trung (19 tuổi, trú tại thôn Đông Cứu, xã Thượng Phúc, Hà Nội) và Nguyễn Tiến Đạt (18 tuổi, trú tại thôn Ba Lăng, xã Thượng Phúc, Hà Nội) về tội Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an xã Thượng Phúc tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nữ sinh H., 14 tuổi, về việc em bị một nhóm thanh thiếu niên hành hung, làm nhục vào tối 8/5 tại thôn Liễu Viên, xã Thượng Phúc.

Nhóm thanh thiếu niên đánh đập, làm nhục nữ sinh (Ảnh: Nam An).

Qua xác minh, cơ quan công an xác định sự việc xuất phát từ mâu thuẫn, cãi vã qua mạng xã hội khi chơi game online giữa H. và N.B.L. (16 tuổi, trú tại xã Thường Tín, Hà Nội). Sau đó, L. bàn bạc với người yêu là Nguyễn Đắc Trung, hẹn H. đến khu vực quán game internet tại xã Thượng Phúc để giải quyết mâu thuẫn.

Tối 8/5, Trung rủ thêm một số thanh thiếu niên khác cùng tham gia, trong đó có Nguyễn Tiến Đạt. Sau khi gặp H. tại khu vực quán internet, nhóm này đưa nữ sinh đến sân đình làng Liễu Viên. Tại đây, các đối tượng chửi bới, đe dọa, ép nạn nhân xin lỗi, đồng thời có hành vi hành hung, làm nhục và quay video.

Cơ quan công an nhận định, hành vi của nhóm thanh thiếu niên thể hiện sự coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và tác động tiêu cực đến tâm lý, nhận thức của thanh thiếu niên.

Công an xã Thượng Phúc khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em trong việc sử dụng mạng xã hội, chơi game online và các mối quan hệ ngoài xã hội; đồng thời phối hợp với nhà trường để kịp thời phát hiện, ngăn chặn bạo lực học đường, bạo lực trên không gian mạng.