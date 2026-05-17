Xác minh học sinh lớp 6 nghi bị hành hung, tống tiền

Ngày 17/5, ông Ngô Ngọc Hậu, Chủ tịch UBND phường An Khê, Đà Nẵng, cho biết đã chỉ đạo công an phường vào cuộc xác minh, điều tra thông tin học sinh lớp 6 nghi bị hành hung tại địa bàn phường.

Trước đó ngày 16/5, một người dân phản ánh việc cháu mình là học sinh lớp 6 ở phường An Khê, nghi bị một học sinh lớp 11 gần nhà hành hung, đe dọa và tống tiền trong thời gian dài.

Công an mời những người liên quan lên làm việc (Ảnh: Công an phường An Khê).

Theo phản ánh, từ tháng 1 đến nay, nạn nhân cùng chơi với bạn ở xóm. Trong một lần chơi bài phạt nhau bằng búng tai, một bạn tên K. bắt nạn nhân phải đưa tiền với lý do bị thua.

Vì bị hăm dọa, ban đầu nạn nhân chỉ đưa 10.000-30.000 đồng. Sau đó thấy dễ lấy tiền, K. yêu cầu đưa số tiền nhiều hơn, nếu không đưa tiền, nạn nhân liên tục bị đe dọa.

Ngày 7/5, mẹ nạn nhân phát hiện mất số tiền khoảng 6 triệu đồng trong heo đất, khi hỏi cháu bé nói lấy đưa cho K.. Ngoài số tiền này, gia đình cho biết cháu còn lấy thêm tiền của ông bà ngoại khoảng 33 triệu đồng để đưa cho K. vì đối tượng này luôn đe dọa và không cho nạn nhân báo với gia đình.

Người phản ánh cũng đưa clip ghi lại cảnh hành hung và hình ảnh nhiều vết bầm trên cơ thể cháu bé cùng các tin nhắn đe dọa, tống tiền. Cháu bé được chẩn đoán chấn động não, chấn thương khắp cơ thể, tinh thần khủng hoảng, không được tỉnh táo…

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Khê đã vào cuộc, mời những người liên quan trong vụ việc để làm rõ. Lực lượng công an cũng đã làm việc với mẹ cháu bé và nạn nhân để thu thập thông tin, chứng cứ liên quan.