Xác hổ nặng 200kg được giấu trong khoang bí mật trên nóc xe khách

Ngày 13/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố, tạm giam Chu Văn Lâm (36 tuổi), Nguyễn Trọng Hùng (46 tuổi) và Ngô Sỹ Bắc (38 tuổi), cùng trú tỉnh Nghệ An tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Hôm 26/7, trên quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phối hợp với các lực lượng kiểm tra ô tô khách mang biển kiểm soát Lào của nhà xe Sáu Hoa.

Tang vật vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng phát hiện bên trong khoang tự chế trên nóc xe có một xác hổ nặng khoảng 200kg và một bộ xương hổ.

Con hổ đông lạnh được xác định là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB, nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại.

Theo cơ quan chức năng, phương tiện trên do tài xế Phan Duy Sinh điều khiển, còn Chu Văn Lâm, Nguyễn Trọng Hùng và Ngô Sỹ Bắc làm phụ xe.

Ba phụ xe này bị cáo buộc đã giấu xác hổ và xương hổ trong khoang bí mật của ô tô khách để chở từ Lào về Việt Nam.