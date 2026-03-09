Hai cô gái tố bị hành hung do mâu thuẫn trong việc đỗ xe

Ngày 9/3, Công an xã Phù Đổng (TP Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và Viện kiểm sát điều tra vụ 2 cô gái trẻ tố bị hành hung do mâu thuẫn liên quan đến việc đỗ xe.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/3, Công an xã Phù Đổng tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị A. (27 tuổi) và chị Nguyễn Thị M.A. (28 tuổi, cùng trú tại Bắc Ninh).

Theo đơn trình báo, chiều 6/3, sau khi ăn uống tại một quầy hàng ở xã Phù Đổng, hai chị ra lấy xe máy thì bị Nguyễn T.T. (29 tuổi), bán đồ ăn bên cạnh, yêu cầu trả 20.000 đồng tiền gửi xe vì đã đỗ xe trước quán của T..

Do không muốn tranh cãi, chị M.A. đã đưa tiền.

Hình ảnh được cho là khi hai cô gái bị đánh (Ảnh: T.Đ.).

Tuy nhiên, sau đó mâu thuẫn bùng phát. Theo nội dung trình báo, T. đã lao vào túm tóc, lôi chị A. vào trước quầy hàng để đánh. Mẹ của T. là bà Đinh T.Th. (51 tuổi) cũng bị tố dùng tay và cầm muôi múc đá đánh chị A. và chị M.A.. Một số người khác được cho là đã tham gia giúp sức.

Cơ quan công an xác định 2 cô gái có biểu hiện sưng nề, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, song chưa xác minh được cụ thể thương tích. Cả hai đang điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Chỉ huy Công an xã Phù Đổng cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ hành vi, người liên quan để xử lý theo quy định; đồng thời xác minh một số thông tin, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội bị cho là không đúng bản chất vụ việc.