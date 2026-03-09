Mẹ bị thương do can ngăn đánh ghen, con trai vướng lao lý

Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Hồng Duy (45 tuổi), trú tại xã Đồng Xuân thuộc tỉnh này về tội Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, khoảng 14h ngày 26/12/2025, ông B. (58 tuổi), trú tại xã Đồng Xuân ghé quán nước trên địa bàn xã để hẹn một phụ nữ đến nói chuyện.

Đối tượng Phạm Hồng Duy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Khi ông B. đang ngồi chờ người phụ nữ này, vợ ông B. cùng con gái đến quán nước để đánh ghen. Nghe ồn ào tại quán, bà T. (chủ quán) đã đến can ngăn và bị vấp ngã khiến chảy máu.

Thấy mẹ là bà T. bị chảy máu và quán nước của gia đình hỗn loạn, Duy lấy một cây gỗ đánh nhiều cái vào vùng hông, bụng của ông B. khiến nạn nhân bị dập lá lách, ruột non, với tỷ lệ tổn thương trên cơ thể là 60%.

Quá trình điều tra, Phạm Hồng Duy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.