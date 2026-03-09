Công an điều tra vụ nữ hành khách tố tài xế taxi chạm vào vùng "nhạy cảm"

Ngày 9/3, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã vào cuộc xác minh vụ việc một nữ hành khách tố tài xế của một hãng taxi điện có hành vi bị cho là không đúng mực.

Theo lãnh đạo PA05, Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã tiếp nhận trình báo từ lãnh đạo công ty taxi và tài xế liên quan để phục vụ công tác xác minh. Trong khi đó, nữ hành khách phản ánh sự việc đã sang nước ngoài lao động.

"Chúng tôi đang tìm cách liên hệ với người phụ nữ, đồng thời trích xuất camera và thu thập các tài liệu liên quan để xác minh, đánh giá vụ việc", lãnh đạo PA05 thông tin.

Hình ảnh clip trích xuất từ camera hành trình được cho liên quan vụ việc (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết của một phụ nữ có tài khoản D.H. (quê tại Hà Tĩnh) tố tài xế của một hãng taxi điện có hành vi mà người này cho rằng không đúng mực.

Theo nội dung bài đăng ngày 6/3, nữ hành khách cho biết trong quá trình di chuyển, tài xế đã chạm tay vào vùng đùi của mình. Người này còn đăng kèm hình ảnh chiếc xe mang biển kiểm soát 38H-057.xx, đồng thời cho rằng tài xế thu thêm tiền và kêu gọi mọi người không sử dụng dịch vụ của chủ phương tiện này.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, chia sẻ và bình luận. Ít giờ sau, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện 2 clip được cho là trích xuất từ camera hành trình của xe, ghi lại cuộc hội thoại giữa tài xế và nữ hành khách liên quan đến vụ việc.

Theo nội dung các clip, khi đến địa điểm có ô tô khách đang đợi, người phụ nữ hỏi tài xế hết bao nhiêu tiền để chuyển khoản và nhận được câu trả lời "của em hết 100.000 đồng".

Khi nữ hành khách thắc mắc vì sao phải trả thêm tiền, tài xế giải thích do chở người cùng nhiều hàng hóa và mức giá này đã được thỏa thuận từ trước. Người phụ nữ sau đó đồng ý chuyển 100.000 đồng và nói sẽ "đánh giá" chuyến xe.

Từ đây, vụ việc thu hút nhiều ý kiến trái chiều, cộng đồng mạng tiếp tục tranh luận về tính xác thực của thông tin.

Đại diện hãng taxi điện cho biết sau khi nắm bắt thông tin lan truyền trên mạng xã hội, công ty đã làm việc với tài xế liên quan. Bước đầu, tài xế phủ nhận việc có hành vi sàm sỡ nữ hành khách như phản ánh.

Theo đại diện doanh nghiệp này, trong quá trình di chuyển, tài xế có trao đổi với hành khách về việc thu thêm phí do chở nhiều hàng hóa. Chuyến xe sau đó đưa người phụ nữ ra khu vực đường tránh trung tâm Hà Tĩnh để lên ô tô khách tiếp tục hành trình.

"Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Nếu tài xế vi phạm sẽ xử lý theo quy định. Ngược lại, nếu thông tin tố cáo không đúng, công ty cũng sẽ có biện pháp bảo vệ tài xế và uy tín doanh nghiệp", đại diện hãng taxi cho hay.