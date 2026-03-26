Vừa ra tù, nam thanh niên ở Tây Ninh tiếp tục trộm xe máy

Ngày 26/3, Công an xã Đông Thành (Tây Ninh) đang tạm giữ Nguyễn Ánh Chiêu (29 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 19h ngày 24/3, Công an xã Đông Thành nhận tin báo xảy ra mất trộm xe máy của một người dân trên địa bàn.

Chiêu bị công an bắt giữ cũng tang vật (Ảnh: M.H.).

Công an xã đã phối hợp với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tuần tra, chốt chặn, rà soát các tuyến đường, khu vực trọng điểm, sàng lọc đối tượng nghi vấn.

Qua truy xét, lực lượng chức năng phát hiện Chiêu lái phương tiện có đặc điểm trùng khớp với chiếc xe bị mất. Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, người này bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị công an khống chế, bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, anh ta khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp xe máy. Công an xã Đông Thành tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời hoàn tất thủ tục trả lại tài sản cho bị hại.

Theo xác minh, Chiêu từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và mới chấp hành xong án phạt tù vào đầu tháng 1.