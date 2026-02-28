Nhóm trộm chó dùng súng điện chống trả cảnh sát khi bị truy đuổi ở Tây Ninh

Ngày 28/2, Công an xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh, tạm giữ 2 người để điều tra về hành vi trộm chó.

Hai thanh niên trộm chó ở Tây Ninh bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Khoảng 19h30 ngày 27/2, Công an xã Long Cang tổ chức tuần tra phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường ở địa bàn. Tại một khu dân cư, lực lượng chức năng phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 93B1-066.25 có biểu hiện nghi vấn.

Khi bị dừng xe, hai người tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng công an truy đuổi, nam thanh niên ngồi sau dùng súng điện và bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt.

Sau quãng đường khoảng 2km, Công an xã Long Cang khống chế, bắt giữ hai nghi phạm cùng tang vật gồm 2 con chó đã bị bắn chết và phương tiện gây án.

Công an xã Long Cang đang xác minh nhân thân, nơi cư trú của các nghi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định.