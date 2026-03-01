Thanh niên vào nhà dân phá két sắt, lấy tài sản hơn 1 tỷ đồng ở Tây Ninh

Ngày 1/3, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Huỳnh Lợi (31 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 26/2, bà Võ Thị Nhung (56 tuổi, ngụ xã Vĩnh Châu) đến công an địa phương trình báo việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tài sản.

Lợi bị Công an xã Vĩnh Châu bắt giữ vì trộm tài sản ở Tây Ninh (Ảnh: N.H.).

Theo bà Nhung, khoảng 13h30 cùng ngày, vợ chồng bà rời nhà đi có việc riêng. Đến 16h, khi trở về, cả hai phát hiện nhà có dấu hiệu bị đột nhập. Két sắt trong phòng ngủ bị kẻ gian kéo ra ngoài đập bung, toàn bộ tiền mặt và vàng bên trong bị lấy mất.

Theo trình báo của bị hại, tổng giá trị tài sản bị mất hơn 1 tỷ đồng, gồm 50 triệu đồng tiền mặt; 26 chỉ vàng nhẫn loại 24K; khoảng 40 chỉ vàng 18K, gồm dây chuyền, bông tai, lắc tay.

Trích xuất dữ liệu camera an ninh, công an xác định khoảng 14h30 cùng ngày, một thanh niên mặc áo xanh, quần ngắn xuất hiện quanh khu vực hàng rào. Do góc quay và khoảng cách xa, hình ảnh nhận dạng chưa rõ nét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng khoanh vùng, xác minh và bắt giữ Nguyễn Huỳnh Lợi. Khám xét nơi ở của Lợi, công an thu giữ nhiều trang sức, gồm: 16 nhẫn, 8 vòng tay, 5 dây chuyền, 5 đôi bông tai và 2 lắc tay bằng kim loại màu vàng.

Cơ quan điều tra xác định sau khi trộm được tiền, Lợi đã chi tiêu cá nhân, mua một xe máy 48 triệu đồng và 2 điện thoại hiệu Oppo với tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng.