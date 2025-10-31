Tài xế tông chết người rồi lái ô tô bỏ trốn trong rẫy cà phê

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn trong rẫy cà phê đã đến cơ quan công an trình diện.

Trước đó khoảng 16h ngày 30/10, ông T.V.C. (SN 1968, trú xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô biển kiểm soát 81A-268.xx, lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ Quảng Ngãi đi Gia Lai.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô điều khiển xe bỏ trốn (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi đến đoạn thôn 7, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, ô tô của ông C. điều khiển đã tông vào xe máy biển kiểm soát 81AV-018.xx, do chị N.T.K.T. (SN 1986, trú xã Biển Hồ) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy bị hất văng hơn 10m. Ô tô tiếp tục lao tới tông vào xe máy biển kiểm soát 81N1-036.xx, do ông K.K. (SN 1959, trú tại xã Biển Hồ) đi theo hướng ngược lại.

Sau khi gây tai nạn, ông C. điều khiển ô tô tăng tốc rời khỏi hiện trường. 2 nạn nhân đi xe máy bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211. Tuy nhiên chị T. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tài xế ô tô đã bỏ chạy vào khu vực vườn cà phê vắng vẻ (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhận được tin báo, Công an xã Biển Hồ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai đã truy tìm chiếc ô tô gây tai nạn.

“Sau va chạm, tài xế điều khiển xe chạy qua nhiều tuyến đường khác nhau để tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng. Sau nhiều giờ truy vết, công an xác định người này đang lẩn trốn trong một rẫy cà phê của người dân”, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông thông tin.

Biết không thể trốn thoát, ông C. đã đến cơ quan công an trình diện vào tối cùng ngày.