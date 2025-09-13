Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Nghi phạm cướp xe, dùng nước rửa vết máu trên đường

Chiều 13/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) do có hành vi sát hại 3 nguời và làm một người bị thương.

Khoảng 0h45 cùng ngày, Thuận dùng búa và dao sát hại chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.), anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.). Còn cháu T.T.P. (13 tuổi, con trai chị H.) bị Thuận đâm trọng thương.

Hiện trường vụ thảm án 4 người thương vong (Ảnh: Trương Nguyễn).

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy sau khi thực hiện hành vi giết người, Thuận bình tĩnh dùng nước xịt đi những vết máu ở ngoài đường. Xong xuôi, nghi can lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy bắt đối tượng.

Riêng nghi can Thuận, trong quá trình tẩu thoát đã cướp xe máy của một phụ nữ đi đường và mặc áo chống nắng, đeo kín khẩu trang để ngụy trang.

Khoảng 8h30 cùng ngày, cơ quan công an bắt giữ Thuận trên đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao, cách hiện trường gây án khoảng 6km.

Nghi can Nguyễn Nam Đại Thuận thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Kiểm tra trên người Thuận, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng mang theo dao nhọn và thuốc ngủ. Nghi can dự định bỏ trốn và sẽ tự tử nhưng đã nhanh chóng bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thuận khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lý do Thuận gây án do ghen tuông, không được gia đình chị H. cho ở cùng nhà.

Cháu bé 13 tuổi bị Thuận đâm trọng thương, đã được mổ cấp cứu và qua cơn nguy kịch (Ảnh: Uy Nguyễn).

Như Dân trí đưa tin, chị H. sau khi ly hôn với chồng đã sống chung với Thuận nhưng không kết hôn. Cả 2 có với nhau con chung 3 tuổi và cùng sinh sống tại nhà mẹ của chị H. ở phường Thành Nhất.

Do có nhiều mâu thuẫn phát sinh, Thuận ra tay sát hại 3 người trong gia đình chị H. và đâm con riêng của chị H. trọng thương.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Thuận ra tay tàn ác với 4 người, chỉ có con chung của Thuận với chị H. là người duy nhất không bị đối tượng xuống tay.