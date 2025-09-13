Hàng trăm cảnh sát truy bắt kẻ giết 3 người trong gia đình

Sáng 13/9, một nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận trên địa bàn phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong và một cháu bé bị thương.

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Vụ việc xảy ra khoảng 1h cùng ngày. Lúc này, đối tượng tên Thuận đã đến nhà chị N.T.K.H. (33 tuổi, trú tại Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất) rồi ra tay sát hại chị H. cùng bà D. (55 tuổi, mẹ chị H.), anh N. (23 tuổi, em trai chị H.).

Đối tượng còn khiến cháu P. (13 tuổi, con trai chị H.) bị thương, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Người dân bàng hoàng trước sự việc 4 người trong gia đình bị tấn công (Ảnh: Trương Nguyễn).

Sau khi gây án, Thuận lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang truy bắt đối tượng gây án.

Theo hàng xóm của chị H., giữa chị và Thuận từng có quan hệ tình cảm với nhau.