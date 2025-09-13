Vụ thảm sát khiến 4 người thương vong ở Đắk Lắk: Hung thủ ra tay tàn độc

Ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng tại phường Thành Nhất.

Nạn nhân là chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.), anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.) tử vong trong nhà. Riêng cháu T.T.P. (13 tuổi, con trai chị H.) bị thương nặng.

Hiện trường vụ thảm án 3 người tử vong, 1 người bị thương (Ảnh: Trương Nguyễn).

Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi gây án Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường và bị cơ quan công an bắt giữ sau 7 giờ gây án.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trực tiếp có mặt tại hiện trường và gửi lời chia buồn cùng gia đình. Ông chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ công tác lo tang lễ cho nạn nhân và đề nghị cơ quan công an sớm làm rõ vụ việc.

Theo ông Văn, cháu P. đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mổ cấp cứu. Nạn nhân đãqua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết cháu P. bị chém thương tích ở ngực, vai, cánh tay, cẳng chân và cổ tay.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (ngoài cùng bên phải) trực tiếp đến hiện trường vụ án (Ảnh: Trương Nguyễn).

Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận được xác định có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với H. (33 tuổi) và có với nhau con chung 3 tuổi.

Một người hàng xóm gần nhà nạn nhân cho biết, chị H. ly hôn với chồng cũ nhiều năm và sống cùng mẹ ruột tại phường Thành Nhất. Khoảng 4 năm trước, chị H. quen biết Thuận và đưa người này về sống chung.

Cũng theo hàng xóm, do Thuận không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên ăn nhậu nên xảy ra mâu thuẫn với mẹ chị H. và gần đây không được cho sống chung trong nhà nữa.

"Khoảng vài ngày trước, tôi thấy Thuận mặt hằm hằm sát khí tìm mẹ của chị H. nhưng khi đến nhà, mọi người đều khóa cổng không cho vào. Rạng sáng nay, em của chị H. mới đi lái taxi về nhà nghỉ ngơi, Thuận đứng chờ sẵn, dùng dao sát hại và lao vào tấn công những người còn lại", người hàng xóm kể lại.

Cháu P. đã được mổ cấp cứu và qua cơn nguy kịch (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo nhiều người dân, Thuận ra tay tàn độc với tất cả trong gia đình chị H., chỉ tha cho bé gái 3 tuổi là con chung của Thuận và chị H..

"Thời điểm Thuận gây án, do đối tượng rất hung hãn, manh động nên không ai dám vào can ngăn. May mắn cháu P. trèo được ra ngoài cổng nên không bị giết chết. Sự việc khiến cả khu xóm chúng tôi bàng hoàng, sợ hãi", người hàng xóm cạnh nhà nạn nhân nói thêm.