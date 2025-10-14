Vụ Shark Bình: Tạm giữ gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án công nghệ số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá dự án AntEx và các công ty có liên quan.

Thực chất, đây là các dự án chưa được thẩm tra, xảy ra tình trạng thao túng trên AntEx (giao dịch sản phẩm giá trị đồng tiền ảo) để rút tiền khỏi dự án.

Shark Bình (Ảnh: Shark Tank).

Công an Hà Nội cáo buộc, mặc dù dự án khởi động nhưng không hề triển khai rõ ràng, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của Công ty NextTech đã sử dụng danh nghĩa đầu tư vào các dự án của AntEx, chuyển và rút tiền từ các nhà đầu tư sang nhiều sàn giao dịch ảo và VND khác nhau, gây thiệt hại cho người dân và các công ty có liên quan.

Đến thời điểm hiện nay, NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông nắm giữ đã đóng cửa, ngừng hoạt động, ước tính khoảng 30.000 nhà đầu tư bị "rút ví".

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng như gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô... với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thùy làm người đại diện pháp luật.

Công ty giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thùy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng hồ sơ sổ sách kế toán để đối phó, che giấu tính chất chiếm đoạt của công ty.

Shark Bình tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Nội).

Bị can Bình chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ, hợp đồng, bảng kê thanh toán, nhằm che đậy hoạt động tài chính bất hợp pháp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà đầu tư.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Shark Bình và 9 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời xem xét xử lý thêm hành vi Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Công an TP đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xác định các đối tượng có liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn NextTech.

Nhà chức trách đề nghị những người bị hại liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra tại trụ sở Công an Hà Nội tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu, Hà Nội; qua số điện thoại: 0983.794.570.