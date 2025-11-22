Vụ án gã trai hãm hiếp, sát hại hàng xóm (kỳ cuối): Gã sát nhân ở cạnh nhà

Chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ từ khi bà N.T.D. (SN 1962), trú ở xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ, được phát hiện tử vong tại nhà riêng với nhiều dấu hiệu của vụ trọng án, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã xác định hung thủ là gã hàng xóm trẻ tuổi.

Chiếc điện thoại Nokia 1280 của nạn nhân

Từ những lập luận ban đầu cùng quá trình rà soát, xác minh các đối tượng khả nghi sống quanh khu vực nhà nạn nhân, lực lượng công an xác định Trần Văn Ngà (SN 1990) là một trong những đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất.

Một tổ trinh sát được điều động đến nhà Trần Văn Ngà để tìm kiếm chứng cứ. Khi khám xét phòng ngủ của đối tượng, các trinh sát tìm thấy một đôi dép màu xanh, một chiếc quần đùi có dính máu, chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia 1280 và 100.000 đồng.

Căn nhà nơi Ngà sinh sống (bên trái) và nhà nạn nhân (bên phải) thời điểm xảy ra vụ án (Ảnh: Minh Tuyến).

Cơ quan điều tra xác định chiếc điện thoại và số tiền thu giữ được tại phòng ngủ nhà đối tượng Ngà chính là tài sản của nạn nhân. Với những vật chứng thu được, ban chuyên án xác định hung thủ sát hại bà D. chính là tên hàng xóm Trần Văn Ngà.

Đề phòng đối tượng có thể trốn chạy, ban chuyên án đã cử các tổ công tác đón ở khắp các tuyến đường. Những tưởng sau khi sát hại người hàng xóm, Ngà sẽ trốn chạy khỏi địa phương, tuy nhiên Ngà vẫn thản nhiên đi làm bình thường.

Khi được đưa về cơ quan điều tra, ban đầu, Trần Văn Ngà vẫn quanh co chối tội. Kể cả khi các điều tra viên đưa ra những bằng chứng, chứng cứ nhưng Ngà vẫn im lặng. Đối tượng tiếp tục đưa ra chiêu bài lì lợm, ngoan cố không khai báo về hành vi mình đã làm.

Bằng những lý lẽ đanh thép, cộng thêm việc động viên khuyên nhủ của cán bộ điều tra, Trần Văn Ngà đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Kẻ sát nhân máu lạnh

Theo lời khai của Trần Văn Ngà, vào tối 5/4/2013, Ngà gọi điện thoại rủ một người bạn đi TP Phủ Lý cũ chơi. Tuy nhiên người này từ chối nên Ngà đã bắt ô tô lên một nhà nghỉ ở TP Phủ Lý cũ. Tại đây, Ngà đã quan hệ tình dục với gái mại dâm và có uống rượu. Đến khoảng 11h đêm cùng ngày, Ngà từ nhà nghỉ trở về nhà.

Khi về đến nhà, Ngà biết người hàng xóm sát vách là bà N.T.D. ở nhà một mình do chồng và con gái bà D. đã đi Hòa Bình giúp người con trai làm nhà từ mấy ngày trước. Ngà lên sân thượng nhà mình, trèo qua lan can tầng 2 nhà bà D., mở cửa đột nhập vào bên trong nhà bà D. với mục đích trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Văn Ngà (Ảnh: Tư liệu).

Khi đang lục tìm tài sản, Ngà bị bà D. phát hiện. Ngà đã khống chế nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Sợ bị tố giác hành vi, Ngà đã dùng con dao của gia đình nạn nhân sát hại bà D.. Ra tay xong, Ngà vào nhà tắm múc nước dội lên xác nạn nhân hòng xóa dấu vết.

Sau khi sát hại nạn nhân, Ngà vẫn bình thản về nhà ngủ và sáng hôm sau dậy đi làm như không có chuyện gì xảy ra.

Thời điểm trước khi gây án, Trần Văn Ngà là đối tượng mang trong mình một thành tích “bất hảo”. Năm 2002, Ngà đã được đưa đến Trường Giáo dưỡng số 2 ở Ninh Bình để giáo dục bắt buộc.

Sau khi hết hạn trở về địa phương, Ngà vẫn chứng nào tật đấy, giao du với đám bạn xấu rồi sa vào con đường nghiện hút và gây ra nhiều vụ trộm cắp vặt ở địa phương.

Từ một tên nghiện ngập, nghiện hút ma túy, Trần Văn Ngà đã gây ra án giết người gây rúng động dư luận địa phương thời điểm hơn 10 năm trước.