Vợ chồng cầm đầu "trường gà quốc tế Viêng Xay", 196 đối tượng bị khởi tố

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức tổ chức “trường gà quốc tế Viêng Xay”.

Đây là chuyên án được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đối tượng cầm đầu Đào Anh Dũng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây này có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia do Đào Anh Dũng (SN 1979), cùng vợ là Quách Thị Hằng (đều trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn biên giới, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều công dân Việt Nam xuất cảnh sang Lào với tần suất cao, có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc. Qua theo dõi, lực lượng chức năng xác định đây là hoạt động có tổ chức, có sự điều hành và vận hành theo quy luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng nước bạn Lào triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, làm rõ phương thức hoạt động và xác định vai trò của từng đối tượng.

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định “trường gà quốc tế Viêng Xay” là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, với thủ đoạn tinh vi, tính chất chuyên nghiệp, xuyên quốc gia; quy tụ nhiều đối tượng hình sự ở các tỉnh, thành trong nước và cả ở nước ngoài.

Hoạt động của trường gà được tổ chức quy mô nhằm lôi kéo số lượng lớn con bạc là người Việt Nam sang tham gia đánh bạc. Các đối tượng tổ chức đánh bạc theo hình thức khép kín, có sự phân công rõ ràng giữa các khâu, từ điều hành đến phục vụ.

Những kẻ cầm đầu “trường gà quốc tế Viêng Xay” đều là các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Chúng thiết lập địa điểm cố định, duy trì hoạt động thường xuyên, có người quản lý và kiểm soát toàn bộ quá trình đánh bạc.

Ngày 26/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, các mũi công tác đã đồng loạt tấn công, triệt phá toàn bộ trường gà, bắt giữ 205 đối tượng.

Trường gà quốc tế Viêng Xay (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định số tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây lên tới hơn 1.200 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, gồm: 36 ô tô, 186 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử và tài liệu; 23 cá thể gà chọi; 208 hộ chiếu và giấy thông hành; hơn 205 triệu đồng tiền mặt, đồng thời phong tỏa hơn 5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 196 bị can, trong đó có 60 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và 136 bị can về tội Đánh bạc. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giam 147 đối tượng để phục vụ điều tra.