Cấn nợ bằng ma túy, người đàn ông “lãi” 15 năm tù

Ngày 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Đình Sỹ (SN 1961, trú tại xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An) và Đặng Trọng Quang (SN 1983, trú tại xã Quan Thành, Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, tháng 5/2025, Đặng Đình Sỹ liên lạc với một người tên Vừ sinh sống bên Lào để mua 700g heroin và 2,1kg ma túy đá. Vừ yêu cầu Sỹ chuyển 300 triệu đồng. Sỹ vay Quang 50 triệu đồng để đủ tiền chuyển cho Vừ.

Bị cáo Đặng Trọng Quang (bên trái) và Đặng Đình Sỹ tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Lam).

Quang nhiều lần đòi nợ nhưng Sỹ xin khất. Sau đó, cả hai thống nhất Sỹ "gạt nợ" 50 triệu đồng vay của Quang bằng 1,5 cây heroin (tương đương 52g ma túy).

Tối 3/6/2025, Sỹ nhận ma túy từ Vừ, trên đường mang về thì bị công an phát hiện, bắt quả tang. Từ lời khai của Đặng Đình Sỹ, công an bắt giữ Đặng Trọng Quang.

Cơ quan chức năng xác định trong vụ án này, bị cáo Đặng Đình Sỹ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua bán 2,8kg ma túy, Đặng Trọng Quang chịu trách nhiệm đối với 52g ma túy.

Cả hai bị cáo đều có nhân thân xấu. Bị cáo Sỹ đã từng bị tuyên phạt về các tội: Trộm cắp tài sản, Chống người thi hành công vụ, Mua bán trái phép chất ma túy và Đánh bạc. Trong khi đó, bị cáo Quang cũng đã 2 lần ngồi tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Xem xét vai trò và số ma túy tham gia mua bán của từng bị cáo, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Đặng Đình Sỹ tù chung thân, bị cáo Đặng Trọng Quang 15 năm 6 tháng tù.