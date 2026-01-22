Vụ nghi uống trà sữa pha thuốc diệt chuột: 4 mẹ con đã qua cơn nguy kịch

Ngày 22/1, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe của 3 bệnh nhi bị ngộ độc thuốc diệt chuột ở xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa đang dần được cải thiện, tiên lượng tốt.

Theo đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, đến thời điểm này, bệnh nhi B.T.H.Q. (SN 2014) và B.T.H.P. (SN 2019) dần hồi phục, được chuyển xuống buồng theo dõi, điều trị bình thường.

Riêng bé nhỏ tuổi nhất là B.T.H.T. (SN 2020) đã cai thở máy, chuyển sang thở ô-xy, không còn phải lọc máu.

Các bệnh nhi đã dần bình phục sau gần 4 ngày điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cũng thông tin về tình trạng sức khỏe của chị B.T.N. (SN 1991, mẹ của 3 bệnh nhi nói trên). Theo các bác sĩ, chị N. vẫn đang phải thở máy, còn xuất hiện co giật nhẹ. Tuy nhiên, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đang cải thiện, dự kiến đến ngày 23/1 có thể dừng thở máy.

Trước đó vào khoảng 22h ngày 19/1, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận 3 nữ bệnh nhi là chị em ruột nói trên. Các bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột (nghi do thành phần Natri Floaxetat).

Theo người nhà, khoảng 16h ngày 19/1, các cháu đã được mẹ ruột cho uống trà sữa pha thuốc màu đỏ không rõ loại. Sau khi uống, trẻ xuất hiện đau bụng, đau đầu, buồn nôn, nôn, sau đó được đưa đi cấp cứu.