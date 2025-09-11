Uống nhầm thuốc diệt chuột, bé gái 10 tuổi nguy kịch

Ngày 11/9, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bé gái 10 tuổi (Bắc Ninh) được chuyển đến viện trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, hôn mê sâu, co giật liên tục, rối loạn nhịp tim và tổn thương thận cấp sau khi uống nhầm một ống thuốc diệt chuột.

Gia đình bệnh nhi cho biết, trước đó gia đình mua 6 ống thuốc diệt chuột và treo ở khu vực nhà vệ sinh. Ngày 7/9, trẻ đã vô tình uống nhầm một ống.

Ngay sau khi uống, trẻ khó thở, tím tái, co giật, và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương, sau đó chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh và tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ống thuốc chuột màu trắng trẻ uống nhầm, được gia đình mang theo đến bệnh viện (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, cho bệnh nhi thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và thuốc điều chỉnh rối loạn nhịp tim. Bé gái cũng được lọc máu liên tục để hỗ trợ chức năng thận, điều trị chống phù não nhằm hạn chế tổn thương não thứ phát.

Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy trẻ dương tính với Natri Fluoroacetate - một hợp chất cực độc thường có trong một số loại thuốc diệt chuột không rõ nguồn gốc.

“Chất này có thể gây ngừng tim, tổn thương não, gan, thận và tử vong chỉ với liều lượng nhỏ. Đáng chú ý, ống thuốc diệt chuột màu trắng, không tem nhãn, có hình dạng gần giống với các ống men vi sinh hoặc thuốc uống dành cho trẻ nhỏ, rất dễ gây tò mò, nhầm lẫn cho trẻ nếu không được bảo quản cẩn thận.

Nguy hiểm hơn là thuốc diệt chuột này có thể dễ dàng mua ngoài thị trường cũng như trên các sàn thương mại điện tử”, ThS.BS Trần Đăng Xoay - Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.

Bệnh nhi đang được điều trị tích cực, nhưng tiên lượng rất nặng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau 48 giờ điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhi vẫn rất nặng. Trẻ vẫn trong trạng thái hôn mê sâu và tiên lượng khó khăn. Ngay cả khi qua được giai đoạn nguy kịch, khả năng trẻ mắc các di chứng thần kinh lâu dài là rất lớn.

BS Xoay cho biết, trường hợp của bệnh nhi không phải là cá biệt. Hằng năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị ngộ độc hóa chất. Nguyên nhân chủ yếu do người lớn bất cẩn không cất giữ thuốc và hóa chất đúng cách, khiến trẻ uống nhầm. Ngoài ra, một số ca ngộ độc xảy ra do trẻ có hành vi tự gây tổn thương bản thân.

Để phòng ngộ độc hóa chất ở trẻ, các gia đình cần để thuốc, hóa chất độc hại tránh xa tầm tay trẻ, tốt nhất nên cất ở những nơi kín đáo, trẻ ít có cơ hội tiếp xúc.

Tuyệt đối không đựng hóa chất trong vỏ chai đựng nước uống hoặc các chai lọ có màu sắc bắt mắt thu hút sự chú ý của trẻ.

Cần luôn giáo dục và hướng dẫn nghiêm khắc cho trẻ về sự nguy hiểm và không được uống bất kỳ loại dung dịch, chế phẩm nào không rõ nguồn gốc nếu không có sự cho phép của người lớn.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc hóa chất (nôn, co giật, khó thở, hôn mê,…), cần nhanh chóng đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Việc xử trí tại nhà không đúng cách có thể làm chậm quá trình cứu sống và tăng nguy cơ biến chứng cho trẻ.